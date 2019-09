Miedo a las nuevas tecnologías

¿Se puede temer a las tecnologías? Por supuesto, igual que se puede tener miedo a las arañas o a pasear en la madrugada. Todos los miedos son reales aunque se les reste importancia calificándolos de subjetivos. Pero objetivamente no hay nada más real y contundente que una emoción y no hay emoción más real y contundente que el miedo. Ante las nuevas tecnologías también se puede sentir miedo en alguna de sus variedades. Desde una ligera inquietud hasta una imposibilidad de estar cerca de una máquina, pasando por el recelo a que no la controlemos.