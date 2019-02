El miedo de las listas de espera: "Yo no me quiero morir"

Alrededor de 600.000 personas se encuentran en lista de espera quirúrgica en España. Mientras, la sanidad privada aumenta sus ingresos y se beneficia de este fenómeno. "Me ha salido un bulto en el pecho, y no me practican una biopsia hasta dentro de 8 meses". Los recortes constantes de gasto sanitario desde 2012 contrastan con el aumento de presupuesto destinado al sector privado gracias a los acuerdos de "colaboración público-privada" que el Sistema Nacional de Salud (SNS) mantiene con el 43% de los hospitales particulares