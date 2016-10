4 meneos 43 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

usuarios: 3 anónimos: 1 negativos: 5 compartir:

Una persona que sufre miedo al abandono no puede ser feliz porque tiende a no sentirse a sí misma, a no expresarse, a no saber quién es ni qué quiere. Está siempre tensa, atenta a lo que los demás desean, lo que necesitan, para complacerlos y así conseguir algunas migajas de amor...