Miedo, accidentes laborales y racismo, la dura realidad del trabajo en los mataderos españoles

Después de trabajar durante lustros en distintos mataderos de todo el país, Mohammed Laghmari se vio de repente recogiendo cartones por la calle y comiendo de lo que le daban los servicios sociales. "No me avergüenza contarlo", señalaba este marroquí de 55 años durante una tarde de septiembre. "Me jodieron la vida, pero nunca perdí la dignidad". Mohammed fue uno de los pocos que se rebeló contra las condiciones de "esclavitud" a las que se veían sometidos los migrantes que trabajan en los mataderos españoles. Las arrugas de su rostro ilustran