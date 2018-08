Microsoft podría estar cerca de ofrecer en un sólo plan, Live Gold, Game Pass y el renting de una Xbox One S o una One X

Cómo informan los compañeros de Windows Central, el precio para acceder a Xbox All Access sería de unos 22 dólares al mes y permitiría el acceso a ambos servicios y a una Xbox One S por un plazo de dos años. Si lo que queremos es una Xbox One X, el precio pasaría a ser de 35 dólares al mes. Una vez pasados esos dos años, pasaríamos a ser propietarios de la consola