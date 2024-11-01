edición general
Microsoft ha defendido el teletrabajo durante años pero la IA lo ha cambiado todo: sus empleados volverán a la oficina

Microsoft ha anunciado desde un comunicado en su blog una actualización importante en su política de trabajo flexible, que exigirá a los empleados regresar a la oficina al menos tres días por semana. El comunicado está firmado por Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de Microsoft y en él asegura que el principal motivo de este cambio no es el incentivar las dimisiones, sino optimizar su organización. "Es importante destacar que esta actualización no se trata de reducir el personal."

HeilHynkel #5 HeilHynkel
"Es importante destacar que esta actualización no se trata de reducir el personal." .. lo que queremos es que el personal sea un número menor, pero no más bajitos. :roll:
#2 DenisseJoel
Excusatio non petita, accusatio manifesta.
#4 gutt
es como la vuelva al cole
#3 PerritaPiloto
Lco cuatro que queden que vuelvan a la oficina. No, el equipo desarrollo de IA que no vueva tampoco, que la IA ya hace su trabajo.
Andreham #6 Andreham
Ir a la ofi para pedirle a la IA que te programe las cosas, porque al parecer desde casa no puedes hacerlo. No tendrás internet o algo.
