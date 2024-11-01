Microsoft ha defendido el teletrabajo durante años pero la IA lo ha cambiado todo: sus empleados volverán a la oficina

Microsoft ha anunciado desde un comunicado en su blog una actualización importante en su política de trabajo flexible, que exigirá a los empleados regresar a la oficina al menos tres días por semana. El comunicado está firmado por Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de Microsoft y en él asegura que el principal motivo de este cambio no es el incentivar las dimisiones, sino optimizar su organización. "Es importante destacar que esta actualización no se trata de reducir el personal."