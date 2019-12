Microsoft cerrará Wunderlist de forma definitiva en mayo de 2020

Wunderlist fue una de las grandes compras de "la nueva Microsoft", y probablemente, a día de hoy, una de las más desaprovechadas, si la comparamos, por ejemplo, con Acompli, cuya base ha sido fundamental para lograr erigir a Outlook como uno de los mejores clientes de correo electrónico. En el día de hoy, tras más de cuatro años de la compra, Microsoft ha anunciado que cerrará la aplicación de listas de tareas el 6 de mayo de 2020. Era algo que se esperaba, pero dado que Microsoft To Do, su sucesor, no ha evolucionado como se esperaba...