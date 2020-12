Un microscopio impulsado por IA podría comprobar los márgenes del cáncer en minutos (ENG)

El microscopio puede obtener imágenes rápidamente de trozos de tejido relativamente gruesos con resolución celular y podría permitir a los cirujanos inspeccionar los márgenes de los tumores a los pocos minutos de su extracción. Fue creado por ingenieros y físicos aplicados en Rice y se describe en un estudio publicado esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences.



"El objetivo principal de la cirugía es eliminar todas las células cancerosas, pero la única forma de saber si se tiene todo es observar el tumor con un microscopio"