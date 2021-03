Microcréditos para sacar a las mujeres de la pobreza y justificaciones para excluir a los hombres

La crisis de las instituciones microfinancieras (IMF a partir de ahora) a partir del año 2010, así como otros datos que aportaré a lo largo de este artículo, terminarían con este entusiasmo y revelarían que la dinámica de género involucrada no era exactamente como nos la habían vendido. Pero no me malinterpreten. En ningún caso me alegro de que esta iniciativa haya fracasado, sino de que los hechos hayan sacado a relucir los verdaderos colores de quienes apoyan la discriminación de género basándose en la demonización del varón.