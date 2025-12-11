edición general
1 meneos
2 clics

Mickey Mouse salta a la IA: Disney invertirá 1.000 millones en Open AI y permitirá usar sus personajes para generar vídeos  

Su catálogo de más de 200 personajes podrá usarse para generar imágenes y vídeo en ChatGPT y Sora, la plataforma de videos cortos de Open AI. Cuando preguntamos a ChatGPT que genere una imagen de nosotros mismos surfeando con Lilo y Stich, a punto de empezar una carrera con Rayo McQueen de Cars o con una espada láser de Star Wars, su respuesta es la siguiente: "Lo siento, pero no puedo generar imágenes de personajes con copyright". Eso va a cambiar a partir del año que viene.

| etiquetas: disney , invertira ia , permitira , sus personajes , generar videos
1 0 0 K 20 tecnología
3 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Disney ha hecho público este jueves un acuerdo con OpenAI por el que invertirá 1.000 millones de dólares en la compañía y le cederá durante tres años la licencia y los derechos de uso del catálogo de sus más de 200 personajes. Los personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar podrán ser utilizados para generar imágenes en ChatGPT y vídeos cortos en la plataforma Sora.
0 K 20
Cantro #2 Cantro
Creo que el Darth Vader con armadura naranja va a ser un hit
0 K 11

menéame