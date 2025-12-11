Mickey Mouse salta a la IA: Disney invertirá 1.000 millones en Open AI y permitirá usar sus personajes para generar vídeos  

Su catálogo de más de 200 personajes podrá usarse para generar imágenes y vídeo en ChatGPT y Sora, la plataforma de videos cortos de Open AI. Cuando preguntamos a ChatGPT que genere una imagen de nosotros mismos surfeando con Lilo y Stich, a punto de empezar una carrera con Rayo McQueen de Cars o con una espada láser de Star Wars, su respuesta es la siguiente: "Lo siento, pero no puedo generar imágenes de personajes con copyright". Eso va a cambiar a partir del año que viene.