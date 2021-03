Michel Desmurget: "La inteligencia de los nativos digitales está en peligro"

"El cerebro está diseñado para desarrollarse con interacción humana, estimulación, lenguaje y descanso, con las pantallas todo esto se ve bastante alterado. Las nuevas líneas de investigación indican que, además, la actividad física es importante para que el cerebro madure. El cerebro hoy en día crece, pero su desarrollo no es óptimo. En la literatura científica no queda duda de que las pantallas recreativas son negativas para el ser humano. Los nativos digitales no son expertos en informática ni procesan mejor la información de internet".