Michael Jackson y Paul McCartney: por qué su amistad se rompió en mil pedazos

Un 10 de diciembre de 1983 Say say say, dueto de Paul McCartney y Michael Jackson, llegó al número uno de las listas de ventas en Estados Unidos y permaneció 6 semanas en ese puesto. Se convirtió así en la canción de las navidades de aquel año. Say say say fue el segundo de dos duetos seguidos entre McCartney y Jackson e incluido en Piper of peace, el quinto álbum individual del exbeatle. El anterior dueto, The girl is mine, había sido publicado un año antes y fue el primer sencillo del inmenso Thriller.