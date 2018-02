Michael Haneke, sobre el #MeToo: "Este nuevo puritanismo que odia a los hombres me preocupa

Este nuevo puritanismo que odia a los hombres, que viene tras el movimiento #MeToo , me preocupa", ha asegurado Michael Haneke, el doble ganador de la Palma de Oro en Cannes en una entrevista al medio austríaco Kurier. Compara el movimiento contra el abuso sexual -que creció con el escándalo de Harvey Weinstein- con la "rabia ciega que no se basa en hechos y es perjudicial, ya que destruye la vida de las personas cuyo delito aún no se ha demostrado en muchos casos".