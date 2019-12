Michael Cook: "No hay duda de que el Corán aprueba el uso de la violencia"

Y no me parece que haya una enorme diferencia en la actualidad entre el nivel de violencia en el mundo islámico y en otras partes del mundo. Considere por ejemplo el cristianismo: en los Evangelios hay una especie de llamada a los cristianos a seguir un principio pacifista, pero los cristianos no siempre han sido pacifistas y de hecho lo han justificado con pasajes del Antiguo Testamento. Lo que está claro es que la yihad obviamente supone el respaldo religioso a cierto tipo de violencia y en la medida en que haya personas que responden a...