"Soy un mecenas de la NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños) y tengo opiniones muy firmes sobre la pedofilia. No puedo aceptarlo (la acusación), porque amaba a Woody y lo pasé muy bien con él. Incluso le presenté a Mia (Farrow). No me arrepiento de haber trabajado con él, lo cual hice con total inocencia; pero no volvería a trabajar con él, no", afirma en declaraciones a The Guardian.