Michael Caine explica el final de Origen después de ocho años

El constante cambio de secuencias entre lo que es un sueño y lo que no lo es hizo que muchos espectadores no supieran exactamente cómo terminaba la película: si el protagonista soñaba la reunión con su familia o era, de nuevo, una alucinación. Hoy sabemos la verdad gracias a un actor secundario de lujo de aquella cinta: Michael Caine. “Cuando me dieron el guión de Origen me quedé confundido. Le dije a Christopher (Nolan) que no entendía cuándo estaba en un sueño y cuándo no”, recuerda Caine.