Michael Bloomberg: Medicare para todos "nos llevaría a la bancarrota durante mucho tiempo" (Eng)

El ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, dijo el martes que reemplazar el seguro de salud privado proporcionado por el empleador era financieramente imposible y que un sistema de Medicare para todos, una política progresiva popular, no funcionaría en los EE. UU. "Creo que nunca podríamos permitirnos eso", dijo Bloomberg, dirigiéndose a los empleados de Pin Factory en Nashua, New Hampshire. "Estamos hablando de billones de dólares".