Michael Avenatti: de correr en Le Mans a poner contra las cuerdas a Donald Trump

Preguntando sobre qué enseñanzas extrae de su experiencia en competición, Michael Avenatti no duda en decir que “te tienes que concentrar en lo que tienes entre manos, si no ocurren cosas feas. Hay que ir curva a curva, mirar hacia lo que hay más allá pero también centrarte en lo más inmediato”. Vale, filósofo no parece, pero bueno en su trabajo tiene que ser. teniendo en cuenta que en su historial se encuentran victorias legales frente a la consultora KPMG y la todopoderosa NFL o trabajos de representación de algunas celebridades de Hollywood.