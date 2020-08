¿Qué habría pasado si Luis Bolín no hubiera alquilado el Dragon Rapide que llevó a Franco de Canarias al protectorado marroquí? ¿O si la avioneta Puss Moth que pilotaba José Antonio Ansaldo no se hubiera estrellado matando al general Sanjurjo, el líder de la sublevación? Es exagerado decir que sin aviones no habría habido golpe, pero no que la aviación decidió el curso de la Guerra Civil.