Mi tercer Ferrari

Un detalle importante: para mejorar la gestión educativa lo único que no sirve es tuitear desde el anonimato o en la máquina de café. La administración, de la que repito formamos parte, no va a moverse de sitio por decir gilipolleces en Twitter. Y, en la parte de la administración educativa que regalan sobres plagados de billetes de quinientos por defender a los políticos que la gestionan, al igual que en las aulas, hay quienes trabajan y quienes no pegan ni chapa. En la misma proporción, por cierto, que dando clase.