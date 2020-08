Los MGTOW, hombres que deciden vivir sin mujeres porque se han convertido en víctimas por el feminismo

Men going their own way (hombres que siguen su propio camino) consiste en un grupo, formado casi exclusivamente por varones, que defiende como principio evitar cualquier relación afectiva con las mujeres, ya que bajo su punto de vista son abusivas y basadas en el interés. Resumiendo su modo de verlo, "el feminismo ha convertido a la mujer en una víctima" y el hombre siempre es el culpable, pero nadie se preocupa por ellos. Por lo que "viven un infierno" lleno de presiones y responsabilidades sin ganar nada a cambio.