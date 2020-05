Las mezquitas, cerradas: “No podemos decidir quién reza y quién no”

La Unión de Comunidades Musulmanas de Almería acuerda que las mezquitas “permanecerán cerradas hasta que se pueda garantizar la seguridad y la salud de todos”. "A pesar de que anhelamos retornar pronto a las mezquitas y rezar en ellas, no podemos permitir que rece solamente un tercio de los fieles, porque no podríamos decidir quién puede rezar y quién no, lo que conllevaría la discriminación entre los propios musulmanes”, añaden en una comunicación oficial.