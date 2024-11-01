México: una ex reina de belleza fue asesinada a balazos por su suegra y todo quedó grabado

De acuerdo con el registro audiovisual, fue su suegra, Erika Herrera, quien la asesinó a balazos. En el video se ve el momento en que Flores sale corriendo y la mujer la sigue con una pistola en la mano. Luego, se escuchan varios disparos y gritos. Tras oírse varios disparos, aparece en cámara Alejandro, pareja de Carolina e hijo de Erika, con el bebé en brazos y preguntando "qué fue eso". "¿Qué hiciste, mamá?", le pregunta tras encontrarse con la escena del crimen. "Nada, me hizo enojar", contestó la madre.