México | Desplazamientos en Chilapa: cientos de familias indígenas huyen entre drones y balas  

Más de 800 familias indígenas de comunidades pertenecientes a Chilapa denunciaron haber sido obligadas a abandonar sus hogares tras una ola de violencia provocada por grupos de hombres armados que utilizaron drones y armas de alto calibre para atacar las comunidades, provocando que escaparan para salvar la vida. Entre los testimonios más impactantes los de integrantes de las comunidades indígenas los que piden apoyo internacional ante la falta de respuesta del gobierno mexicano “Donald Trump, ayúdanos. Mándanos helicópteros para que nos salven"