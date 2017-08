México desmiente a Donald Trump: no hubo felicitación por su política migratoria

El gobierno de México informó este lunes que el presidente Enrique Peña Nieto no ha conversado por teléfono recientemente con Donald Trump. Este lunes, el presidente de Estados Unidos dijo que su homólogo mexicano le llamó para comentar que bajó el número de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur de su país. Fue, según Trump, "el cumplido más alto y una muestra de que la política migratoria de su gobierno favorece también a México". Pero esa llamada no ocurrió. Los mandatarios no han hablado desde el pasado 7 de julio