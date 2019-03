Se meten piedras o estacas en su vagina: los terribles métodos abortivos en África

En África muchos de los abortos clandestinos son el resultado de brutales violaciones: "Las violaciones aquí no se hacen cuando uno va caminando por la calle sino en el entorno doméstico. Un primo, un hermano o un tío, todos parecen tener derecho a ella, pero una vez marcada la propia sociedad la rechaza", desvela Guillermo Martínez. Este año 22.000 mujeres, adultas y niñas, morirán por abortos no seguros, y las que no mueran acabarán en la cárcel. Como tres jóvenes salvadoreñas que sufrieron abortos espontáneos y fueron condenadas a 30 años.