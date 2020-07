Metallica: Live in Chicago, Illinois - August 12, 1983. Concierto de Metallica grabado de forma amateur, tan amateur que parte del mismo no tiene sonido, fue allí donde presentaron su primer LP "Kill'em All" y casi le roban la guitarra a Kirk Hamett. Se puede ver al inolvidable Cliff Burton en el bajo. Cuando Metallica era un grupo de muchachos ruidosos.