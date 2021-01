Metal Gear Solid

Según Hideo Kojima, la idea que prevalece en el juego es que la guerra es una sinrazón que no soluciona nada y desemboca siempre en más sufrimiento para los inocentes. Desde luego que no es un juego para niños, pero la violencia (que además no aparece en un estilo gore) lo que hace es mostrar la cruda realidad de nuestros días, el horror de las guerras, y la miseria del mundo. En todas las conversaciones entre los personajes, se sienten culpables y desearían que no estuviera pasando. Pero es demasiado tarde para cambiar de bando.