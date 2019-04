El Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York a ritmo de rock and roll. Desde el 8 de abril y hasta el 1 de octubre, 'Play It Loud' muestra 130 instrumentos y otros artículos de este género musical desde sus inicios, en 1939. Podemos ver las guitarras de Chuck Berry o Jimi Hendrix y los instrumentos que utilizaron The Beatles en sus inicios.