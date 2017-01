Mesenterio, el falso "nuevo órgano" del cuerpo humano

El cuerpo humano no cuenta con un "nuevo órgano". La noticia saltaba a los medios de comunicación esta semana, después de que el medio digital Science Alert se hiciera eco de un trabajo publicado el pasado noviembre por científicos de la Universidad de Limerick (Irlanda). El estudio difundido en The Lancet sugería la identificación del mesenterio como un órgano; sin embargo, no existe ningún reconocimiento oficial al respecto hasta la fecha.