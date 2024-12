La Mesa del Congreso posterga su decisión sobre el debate de la cuestión de confianza de Junts

Más madera a la polémica. El informe que redactaron los letrados del Congreso para abordar la conveniencia o no -desde un prisma legal- de la proposición no de ley (PNL) de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja no se mojaron y dejaron la decisión en manos del órgano de gobierno de la misma, según avanzan diversos medios. Finalmente, la Mesa ha optado por dejarla sin calificar, argumentando que existen dudas razonables sobre su constitucionalidad.