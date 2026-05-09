La Mesa del Congreso ha frenado 70 veces la propuesta para reconocer como profesión de riesgo a los guardias civiles

El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, han ido prorrogando la tramitación de la proposición de ley, que se volverá a estudiar este miércoles. La proposición de ley, impulsada por el PP, para reconocer la profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional suma ya 70 ampliaciones consecutivas del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, registrada hace más de un año, no ha avanzado ni un solo trámite y se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del llamado “congelador de Armengol”