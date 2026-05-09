La Mesa del Congreso ha frenado 70 veces la propuesta para reconocer como profesión de riesgo a los guardias civiles

El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, han ido prorrogando la tramitación de la proposición de ley, que se volverá a estudiar este miércoles. La proposición de ley, impulsada por el PP, para reconocer la profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional suma ya 70 ampliaciones consecutivas del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, registrada hace más de un año, no ha avanzado ni un solo trámite y se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del llamado “congelador de Armengol”
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Como curiosamente también lo son los artistas como cantantes, bailarinas y actores, pero no la policía nacional ni la guardia civil.
Pero de lo que dice #2, entonces quedan los nacionales como realmente afectados.
Y ser ciudadano y antifascista es estar una condición de riesgo extremo.
Pero la construcion creo que se lleva la palma de oro del riesgo
es mucho mejor destinar dinero a otros países y gilipolleces que cuidar a nuestros cuerpos de seguridad
VERGÜENZA
No vamos a ver quien da más asco, pues es evidente lo que está haciendo el PP allá dónde gobierna, porque todos sabemos que allí han resuelto todos los problemas que le echan en cara al Gobierno
Y el retraso es lo normal, seguro que no les gusta la proposición de ley de los que hasta hace dos días les importaba una mierda el asunto.....