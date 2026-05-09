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La Mesa del Congreso ha frenado 70 veces la propuesta para reconocer como profesión de riesgo a los guardias civiles

El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, han ido prorrogando la tramitación de la proposición de ley, que se volverá a estudiar este miércoles. La proposición de ley, impulsada por el PP, para reconocer la profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional suma ya 70 ampliaciones consecutivas del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, registrada hace más de un año, no ha avanzado ni un solo trámite y se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del llamado “congelador de Armengol”

| etiquetas: mesa del congreso , profesión de riesgo , guardia civil , policía nacional
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15 comentarios
5 1 1 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Si son profesiones de riesgo la policía foral de Navarra, los mossos de escuadra y la ertzaina.

Como curiosamente también lo son los artistas como cantantes, bailarinas y actores, pero no la policía nacional ni la guardia civil.  media
4 K 53
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Eso implica subidas de sueldo a cientos de miles de funcionarios. Por eso el PP tampoco hizo nada al respecto cuando le tocaba. Pero sí ahora, por lo que sea.
1 K 23
Priorat #5 Priorat
#2 Los Guardias Civiles son un cuerpo militar.
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Wachoski #8 Wachoski
#5 si, mientras sea así no tiene sentido,... Eso otra consideración.

Pero de lo que dice #2, entonces quedan los nacionales como realmente afectados.
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#2 Es una verguenza lo q cobran todos: ertzaintza, mossos, PN y GC
2 K 34
aupaatu #4 aupaatu *
Riesgo sobre todo para los que no comparten sus órdenes.
Y ser ciudadano y antifascista es estar una condición de riesgo extremo.
Pero la construcion creo que se lleva la palma de oro del riesgo
3 K 31
XtrMnIO #1 XtrMnIO
No lo hizo la derecha cuando gobernaba? Ni cuando existía ETA? Vaya...
2 K 25
pax0r #7 pax0r *
gaceta.es/espana/el-gobierno-de-sanchez-destina-mas-de-52-millones-a-c

es mucho mejor destinar dinero a otros países y gilipolleces que cuidar a nuestros cuerpos de seguridad

VERGÜENZA
2 K 19
#9 fremen11
#7 Con Rajoy también te daba vergüenza??
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pax0r #10 pax0r
#9 por supuesto, el pp da asco, casi tanto como el psoe
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#14 fremen11
#10 Por eso el TS obliga ahora, no?? No cuando goberna va el PP.
No vamos a ver quien da más asco, pues es evidente lo que está haciendo el PP allá dónde gobierna, porque todos sabemos que allí han resuelto todos los problemas que le echan en cara al Gobierno
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pax0r #15 pax0r
#14 no me interesan tus mierdas
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#11 fremen11
Creo que ya hay una sentencia del TS que obliga al reconocimiento.
Y el retraso es lo normal, seguro que no les gusta la proposición de ley de los que hasta hace dos días les importaba una mierda el asunto.....
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#12 Archaic_Abattoir
No me parece una profesión de riesgo si lo comparo con las muertes que hay en la construcción, por ejemplo.
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DonNadieSoy #13 DonNadieSoy
#12 tal cual, alguno tendría que mirar la estadística de vez en cuando, si no corren el riesgo de parecer un cuerpo de plañideras.
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menéame