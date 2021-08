Un mes después de la muerte de Samuel: ¡Basta ya de gritarnos "maricón" como insulto!

"'Siempre vais con ese maricón', escuché una vez a uno de otro curso. Hice como que no había oído nada". Mi cabeza ha borrado muchas de las veces que me han insultado. Lo ha hecho por supervivencia. Para seguir, que visto lo visto no es poco. Volvemos a sentir ese miedo a que nos gritasen maricón en mitad del recreo, porque la muerte de Samuel demuestra que queda mucho por lograr.