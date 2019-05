Merkel, a los recién graduados de Harvard: “romped las paredes que os aprisionan” [eng]

Mientras la promoción de 2019 de Harvard se reunía por última vez en la ceremonia de graduación el jueves por la tarde, la canciller alemana Angela Merkel aconsejó a los nuevos graduados que no dieran nada por sentado. "Nuestras libertades individuales no están dadas. La democracia no es algo que podamos dar por sentado. Ni la paz ni la prosperidad", dijo Merkel, la ponente principal. "Pero si derribamos los muros que nos rodean, si salimos a la luz y tenemos el coraje de abrazar nuevos comienzos, todo es posible."