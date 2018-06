Merkel advirtió a Rajoy durante el 1-O que "Europa no puede aceptar la brutalidad policial" [Eng]

"El 1 de octubre, cuando la policía estaba actuando brutalmente, tenemos pruebas de que Merkel llamó a Rajoy para decirle que Europa no podía aceptar lo que se estaba viendo" afirmó el defensor del pueblo, Rafael Ribó. "No tengo grabada la conversación, pero, de repente, sobre la 1 o 2 de la tarde, todo paró, y no había motivo, porque si quieres evitar la celebración del referendum, sigues hasta que los colegios electorales cierren. Se dice que Merkel intervino porque Europa no puede aceptar lo que se estaba haciendo"