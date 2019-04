¿Merece realmente la pena actualizar a Microsoft office 2019?

Microsoft Office 2019 es una aplicación diseñada para trabajar fuera de la nube, por lo que es una excelente opción para aquellos usuarios que no quieran pagar una suscripción mensual. En general, se ha mejorado en gran medida la seguridad y arreglado los principales bugs. No obstante, las principales novedades con respecto a la versión de 2016 ya se encontraban en Office 365. Por lo tanto, la actualización no es imprescindible, ya que los cambios que afectan a los programas más usados, como Word o Excel, no son muy relevantes.