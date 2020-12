Un mercado laboral sin salario mínimo es posible

A pesar de que la gran mayoría de los países cuentan con un salario mínimo, lo cierto es que podemos encontrar diferentes ejemplos de países que han abandonado la idea de impulsar un salario mínimo desde el Gobierno. Y no, no estamos hablando de países tercermundistas sino países que cuentan con las rentas per cápita más altas del mundo y con mercados laborables que se encuentran en pleno empleo.