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Menú Completo GRATIS App McDonald's

Consigue 1 Mcflurry, 1 de patatas medianas, 1 refresco mediano, 1 chesseburguer y 4 mcnuggets de manera totalmente gratuita.

| etiquetas: menú , gratis , mcdonalds
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13 comentarios
3 1 4 K 5 actualidad
#7 cajadecartonmojada
#5 También puedes usarlo como munición contra tus sobrinos :-D
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Lord_Cromwell #12 Lord_Cromwell
#7 Positivazo mío te llevas xD
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Chinchorro #3 Chinchorro
Ni a mi peor enemigo le daría a comer ese producto.
1 K 24
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#3 Ni para el perrete o el gato? ?(
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Chinchorro #5 Chinchorro
#4 Ni a las cucarachas.
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#9 j3j3j3j3
#5 si tiras una hamburguesa de esa a una cucaracha te va a demandar por maltrato.
ahora en serio , no se la come , haz prueba , yo lo he hecho hace años con hormigas y pasan olímpicamente de la hamburguesa
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Chinchorro #11 Chinchorro
#9 Porque no lo consideran comida. Yo tampoco, claro. Y eso que soy alemán :troll:
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MyNameIsEarl #6 MyNameIsEarl
#4 no le doy eso a mi perro.....
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Cantro #1 Cantro
Qué feo ofrecer chatarra a tus compañeros de meneos
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a69 #8 a69
A cambio de tu nombre, email, teléfono, cuenta bancaria y tarjeta de crédito?
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#10 Joroñas
Hay voto "Cagalera"?
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elgranpilaf #13 elgranpilaf
Yankees go home!!!
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