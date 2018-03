Las mentiras de Rajoy en su comparecencia sobre pensiones

El líder popular alardeaba de que, fuera de aquellos “ajustes” quedaron siempre el sistema de pensiones y el desempleo: la primera matizable y la segunda directamente falsa. Las pensiones no se congelaron y se subieron “lo posible”,según Rajoy. La realidad es que no se han ajustado al crecimiento económico global y quedaron descolgadas del IPC. Por otro lado, no es verdad que el desempleo quedara sin recortar tras la llegada de Rajoy. En su primer mandato, el Gobierno del PP decidió que para “animar a la búsqueda activa de trabajo” se rebajaría