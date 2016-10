La mentira repetida de la deforestación de Haití [ENG]

6 meneos 18 clics

usuarios: 5 anónimos: 1 negativos: 2 compartir:

actualidad karma: 23

La repetida cifra del 3% de bosques en Haití no es más que una mentira repetida, ya que el porcentaje supera el 30% y no es muy diferente de paises desarrollados, según el geólogo Peter Wampler quien se sorprendió con la cantidad de árboles que vió en su primera visita en 2007. "La narrativa de que la deforestación provoca pobreza y la pobreza deforestación ha sido muy atractiva para medios de comunicación y ONGs y no quieren saber la realidad, porque no les conviene". Por centurias se ha hablado del fracaso de un pais fundado por esclavos