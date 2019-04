“Dije a todos que sí, y además fui el primero en hacerlo, igual que he dicho a todas las entrevistas que sí”, ha afirmado Casado. Pero, lamentándolo mucho, tenemos que decir que esta última afirmación del presidente del PP es falsa. No ya porque no haya aceptado una entrevista con El HuffPost, sino porque, como ha recordado la periodista Natalia Junquera, tampoco a El País y a la Cadena SER.