La mentira, nueva arma política

Según el nuevo presidente del PP, la Transición fue “un pacto entre ambos bandos” que incluía respetar a Franco. No es cierto. Ninguna democracia,por muy imperfecta que sea,incluye admitir y venerar a un dictador. Vox se lleva el premio al desbarro total al asegurar: “España no tuvo colonias,tuvo provincias de ultramar".. El peligro está en que se haga dominante la sociedad basada en grandes dosis de irrealidad porque nos lleva a un futuro desconocido. Ya no es el tradicional fraude de las promesas incumplidas. Es como un afán deliberado..