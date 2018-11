La mentira del garrafón: ni es el tipo de alcohol ni es el precio

Aunque toda la vida hemos relacionado los precios con la calidad del alcohol, esto no tiene nada que ver. De hecho, quién no ha escuchado durante un duro día de resaca la famosa frase "eso es lo que pasa por beber alcohol barato". Alcohol de garrafón, deluxe, con frutos, sin frutos, envejecido o joven. Da igual. El etanol (más conocido como alcohol etílico) es el mismo en todas las botellas..."No porque la botella de licor te haya costado 1.000 euros te va a sentar mejor".