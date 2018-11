El mensaje de un niño víctima del acoso escolar en redes sociales: "Quiero morirme"  

"Soy Charlie, tengo 7 años. Voy a la escuela de Notre-Dame, en Verdun. Desde el año pasado hay un niño que se llama Nathan que me pega todo el tiempo. Y hoy, es a mi hermano pequeño a quien ha pegado. Le he dicho a mi mamá que tengo ganas de reunirme con Dios y morirme. Estoy harto de ese niño, no para de pegarme todos los días. Quiero reunirme con Dios para siempre", dice el pequeño mientras llora.