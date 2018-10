El mensaje de Chris Pine por su desnudo integral: "Nadie hablaría sobre ello si se tratara de una mujer"

En una entrevista para E! News, Pine asegura que, "ciertamente, hay un doble estándar porque nadie hablaría sobre ello si se tratara de una mujer. Y yo me pregunto el porqué. ¿Por qué se supone que se espera que las mujeres lo hagan y los hombres no? ¿Por qué no se espera que lo hagan los hombres? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Muestra vulnerabilidad? ¿Exhibe una vergüenza vestigial y puritana sobre el cuerpo y la intimidad humanas?". Se refiere el actor al debate del sexo en la gran pantalla.