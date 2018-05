Menos palabras y más actos por la igualdad

Días tras día, veo noticias de mujeres que han sido asesinadas, violadas, agredidas verbal y físicamente, y a su vez me imagino cuantos más casos habrá de mujeres que lo sufren pero no son noticia. Y me da tanto dolor y rabia, aquellos MONSTRUOS disfrazados de hombres que se creen poseedores y firmes dueños de la vida de una mujer, ya sea de su hija, pareja, amiga, conocida o una desconocida. Se creen con el derecho de hacer con ellas lo que desean, como si se trataran de meros objetos. Pero ellos son la mayor lacra de la existencia, sucios