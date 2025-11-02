edición general
Al menos diez heridos, nueve graves, en un ataque masivo con arma blanca en un tren en el Reino Unido

Al menos 10 personas han resultado heridas, nueve de ellas graves, por un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, región inglesa al norte de Londres.La emisora Sky News entrevistó a un testigo que describió a uno de los atacantes como un hombre de raza negra y vestido completamente de negro, con una capucha, que gritaba: ¡Al suelo! ¡Al suelo!, mientras blandía un cuchillo de larga hoja, antes de ser reducido con un táser por la policía.

Masivo??? Que pinta esa palabra en esta noticia??
