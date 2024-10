Al menos 162 personas murieron en actuaciones o bajo custodia policial en España entre 2015 y 2022

Francia, Irlanda y España son los países europeos con más casos de muertes relacionadas con la policía registrados de los trece que han aportado datos. Stefan Lache fue detenido una noche de sábado por agentes de la Policía Nacional en el barrio de Carabanchel, en Madrid, por no llevar encima la documentación. Le llevaron al calabozo de la comisaría. “En la madrugada me llamó mi primo, que estaba con él; me dijo que la policía les paró para identificarles y se lo llevaron a comisaría porque no llevaba la cartera encima”, recuerda su viuda, Lili