Menores fumando porros en la calle en Móstoles y otros incumplimientos del aislamiento

“Haré lo que me salga de los cojones, bonita”. “Que os den por culo, a mí no me dais órdenes”. Así contestó el jueves un hombre de 28 años a la agente que lo pilló deambulando en el distrito madrileño de Carabanchel cuando lo mandó a casa. Como el joven se negó, desafió a la gente y siguió profiriendo comentarios machistas y despectivos, acabó detenido. Su arresto es uno de los 67 que se han producido en la Comunidad de Madrid hasta este jueves