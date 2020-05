Mendia dice que no pactara con Bildu: No condena que me persigan hasta el portal de mi casa

Mendia se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a los llamamientos que desde Elkarrekin Podemos se hacen para formar un Gobierno Vasco de izquierdas junto a PSE-EE y EH Bildu, y al hecho de que la formación soberanista no haya condenado el ataque con pasquines y pintura que la propia Mendia sufrió en el portal de su casa. "Yo no puedo compartir un gobierno con un partido, si ese partido no condena que me persigan hasta el portal de mi casa, que me ataquen..."